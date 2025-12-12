Німеччина

Команда Оле Вернера хоч і більше володіла м'ячем, але берлінський клуб був гострішим та результативнішим в атаках.

Уніон Берлін у рідних стінах переграв РБ Лейпциг у стартовому матчі 14-го туру Бундесліги, продемонструвавши максимально ефективний футбол у другому таймі. Попри те, що команда Оле Вернера більше контролювала м’яч, саме берлінці були гострішими та краще реалізували свої моменти.

Після рівного та жорсткого першого тайму гра «спалахнула» після перерви. На 57-й хвилині Олівер Берк відкрив рахунок красивим ударом у верхній кут. Лейпциг відповів майже одразу — свіжий Гоміс забив через дві хвилини після виходу на поле.

Але Уніон не зупинився. На 64-й хвилині Анса замкнув подачу Тріммеля та знову вивів господарів уперед. Лейпциг тиснув, але пробити впевнену оборону берлінців більше не зміг. А в компенсований час Скарке поставив крапку — 3:1.

Ця перемога стала для Уніона п’ятою в сезоні та дозволила відірватися від зони вильоту. Лейпциг же знову не зумів підтвердити свій статус фаворита на виїзді.

Уніон Берлін — РБ Лейпциг 3:1

Голи: Берк, 57, Анса, 64, Скарке, 90+3 - Гоміс, 60

Уніон Берлін: Реннов — Доехі, Керфельд, Лейте — Хаберер (Тріммель, 59), Хедіра, Кемляйн, Кьон (П'єр Нсокі, 85) — У Йон (Шафер, 67), Анса (Скарке, 85) — Берк (Ілич, 68)

РБ Лейпциг: Гулачі — Неделькович (Максимович, 81), Орбан, Люкеба, Раум — Шлагер, Зайвальд (Вернер, 90), Баумгартнер — Бакайоко (Гоміс, 58), Гардер, Діоманде

Попередження: Хаберер, Доехі — Раум, Гардер