Наставник Комо поділився своїми думками після гри з Ромою.

Головний тренер Комо Сеск Фабрегас прокоментував поразку своєї команди у матчі Серії А проти Роми (0:1).

"Я побачив силову гру, ті якості, яких нам не вистачає, тому або ти володієш м'ячем і граєш у пас, або відчуваєш труднощі. Я пишаюся тим, що команда боролася до кінця, і можливо, ми заслужили на гол, але Рома заслуговує на похвалу за фізичну гру.

Рома має відмінного гравця Матіаса Суле, який, я вважаю, стане дуже перспективним футболістом у майбутньому, так що нам буде приємно побачити його в Італії. Він гравець дуже високого рівня і сьогодні він змінив хід гри.

У Ніко Паса три дні трималася температура, і він не тренувався, тому ми, по суті, змусили його грати, бо ми не мали інших варіантів.

У таких матчах все залежить від того, хто виграє більше індивідуальних єдиноборств, і Рома виграла більше, особливо у півзахисті. У Серії А найменше часу на володіння м'ячем, але це тому, що гра дуже фізично напружена, з безліччю індивідуальних єдиноборств по всьому полю. Суддя абсолютно справедливо хотів дати грі трохи більше часу, тому це те, над чим ми можемо попрацювати", - наводить слова Фабрегаса Football-Italia.

