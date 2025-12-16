Україна: Перша ліга

Причини розірвання договору не розголошуються.

Тернопільська Нива на своєму офіційному сайті оголосила про відхід головного тренера Юрія Вірта.

Причини розірвання контракту із 51-річним фахівцем не розголошуються. Разом із ним команду покинув його асистент Олександр Зотов.

Вірт очолював тернопільський клуб із вересня 2024 року. Під його керівництвом команда провела 37 матчів – 13 перемог, 12 нічиїх та 12 поразок при різниці м'ячів 45:41.

За підсумками першої половини сезону Нива набрав 22 очки після 18 турів та посідає сьоме місце у Першій лізі.