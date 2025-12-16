Німеччина

Дівчина футболіста незадоволена життям у Дортмунді та хоче переїзду у велике європейське місто.

Вінгер дортмундської Боруссії Карім Адеємі може піти зі свого клубу через дівчину. Як пише Bild, супутниці футболіста та відомій реп-виконавиці Лоредані Цефі набридло жити у промисловому рурському Дортмунді.

Саме через це швейцарка попросила Адеємі в майбутньому змінити команду, оскільки хоче жити у великому європейському місті.

Джерело зазначає, що Адеємі вже змінив агента, щоб знайти собі новий клуб, який відповідав би запитам дівчини. Минулого листопада повідомлялися назви трьох команд, до яких може перейти Карім. У поточному сезоні він забив шість голів та зробив п'ять асистів за Боруссію у свої 23 роки.

