Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках останнього, шостого туру основного етапу Ліги конференцій УЄФА-2025/26 українське Динамо прийматиме вірменський Ноа.

Поєдинок відбудеться в четвер, 18 грудня, на Арені Люблін у Польщі. Початок — о 22:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Ігоря Костюка. Так, на перемогу Динамо можна поставити з коефіцієнтом 2.15, тоді як потенційний успіх Ноа оцінюється показником 3.28. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.72.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Діапазон голів: 2-3", представлений показником 1.84.

Коефіцієнтом 1.87 оцінена ймовірність перемоги Динамо в 1 гол або нічиєї.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Динамо відкриє рахунок у першому таймі". На нього можна поставити з показником 2.36.

Слідкуйте за матчем Динамо — Ноа на Football.ua.