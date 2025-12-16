Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
Динамо Київ, Getty Images
16 грудня 2025, 16:00
У рамках останнього, шостого туру основного етапу Ліги конференцій УЄФА-2025/26 українське Динамо прийматиме вірменський Ноа.
Поєдинок відбудеться в четвер, 18 грудня, на Арені Люблін у Польщі. Початок — о 22:00 за київським часом.
За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Ігоря Костюка. Так, на перемогу Динамо можна поставити з коефіцієнтом 2.15, тоді як потенційний успіх Ноа оцінюється показником 3.28. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.72.
Тож на що ставити?
Пропонуємо поставити на варіант "Діапазон голів: 2-3", представлений показником 1.84.
Коефіцієнтом 1.87 оцінена ймовірність перемоги Динамо в 1 гол або нічиєї.
Також пропонуємо розглянути сценарій "Динамо відкриє рахунок у першому таймі". На нього можна поставити з показником 2.36.
Слідкуйте за матчем Динамо — Ноа на Football.ua.