Нідерланди. Новина
Такехіро Томіясу приєднався до амстердамського клубу як вільний агент до кінця сезону.
Такехіро Томіясу, ФК Аякс
16 грудня 2025, 17:50
Аякс офіційно підписав колишнього гравця лондонського Арсенала Такехіро Томіясу. Термін контракту з гравцем правого флангу оборони – до кінця поточного сезону.
Нагадаємо, що останні три сезони Такехіро грав за Арсенал, куди перейшов улітку 2022 року з Болоньї. Минулого сезону він практично не грав через серйозні проблеми з коліном. А влітку 2025 року японець став вільним агентом, покинувши табір "канонірів".
Аякс у поточному сезоні – один з аутсайдерів Ліги чемпіонів, у клубу всього три очки. У національному чемпіонаті амстердамці йдуть на третьому місці з 29 очками, відставання від першого місця становить значні 14 очок.
Раніше повідомлялося, що Грім залишиться тренером Аякса щонайменше до зими.