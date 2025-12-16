Аякс офіційно підписав колишнього гравця лондонського Арсенала Такехіро Томіясу. Термін контракту з гравцем правого флангу оборони – до кінця поточного сезону.

Нагадаємо, що останні три сезони Такехіро грав за Арсенал, куди перейшов улітку 2022 року з Болоньї. Минулого сезону він практично не грав через серйозні проблеми з коліном. А влітку 2025 року японець став вільним агентом, покинувши табір "канонірів".

Аякс у поточному сезоні – один з аутсайдерів Ліги чемпіонів, у клубу всього три очки. У національному чемпіонаті амстердамці йдуть на третьому місці з 29 очками, відставання від першого місця становить значні 14 очок. 

Раніше повідомлялося, що Грім залишиться тренером Аякса щонайменше до зими. 