Нідерланди. Новина

Такехіро Томіясу приєднався до амстердамського клубу як вільний агент до кінця сезону.

Аякс офіційно підписав колишнього гравця лондонського Арсенала Такехіро Томіясу. Термін контракту з гравцем правого флангу оборони – до кінця поточного сезону.

‘He’s like my big brother’ ♥️



Ko & Tomi reunited in Amsterdam. pic.twitter.com/5HyiaLPZv6 — AFC Ajax (@AFCAjax) December 16, 2025

Нагадаємо, що останні три сезони Такехіро грав за Арсенал, куди перейшов улітку 2022 року з Болоньї. Минулого сезону він практично не грав через серйозні проблеми з коліном. А влітку 2025 року японець став вільним агентом, покинувши табір "канонірів".

Аякс у поточному сезоні – один з аутсайдерів Ліги чемпіонів, у клубу всього три очки. У національному чемпіонаті амстердамці йдуть на третьому місці з 29 очками, відставання від першого місця становить значні 14 очок.

Раніше повідомлялося, що Грім залишиться тренером Аякса щонайменше до зими.