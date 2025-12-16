Німеччина

Німецький півзахисник наблизився до відновлення після травми, провівши частину заняття із загальною групою.

Травмований Джамал Мусіала все ближче до відновлення. Як пише пресслужба Баварії, німецький атакувальний півзахисник взяв участь у тренуванні з основним складом клубу.

Нагадаємо, що футболіст досі не грав у новому сезоні, оскільки влітку на Клубному чемпіонаті світу він зламав малогомілкову кістку та вивихнув щиколотку.

Щоправда, тренування Мусіали з основою тривало недовго. Разом із партнерами по команді він провів розминку, зробив кілька вправ, а після знову повернувся до індивідуального відновлення. За підсумком 14 турів Баварія з відривом у дев'ять очок від другого місця лідирує в Бундеслізі.

Раніше повідомлялося, що Ноєр пропустить залишок року через травму.