Інше

Головний тренер вершкових повністю солідарний з Флорентіно Пересом, який назвав скандал навколо Барселони та суддівства найбільшою ганьбою в історії футболу.

Хабі Алонсо публічно підтримав президента клубу Флорентіно Переса у його безкомпромісній позиції щодо так званої справи Негрейри.

Реагуючи на нещодавню промову Переса на Генеральній асамблеї, де той розкритикував керівництво іспанського футболу та Барселону за багаторічні виплати віцепрезиденту суддівського комітету, Алонсо заявив про повну підтримку курсу клубу.

"Ми поділяємо позицію клубу та президента. Найважливіше для блага футболу — щоб правда про те, що насправді сталося, стала відомою", — цитує наставника мадридців Goal.

Тренер спілкуючись з пресою перед матчем Кубка Іспанії, підкреслив, що відсутність покарання для Барселони викликає шок у всій Європі.

"Те, що тут сталося... за кордоном люди дуже здивовані, що немає жодних наслідків чи відповідальності. Це ненормально, це не можна сприймати як щось природне" — наголосив Алонсо.

Нагадаємо, Флорентіно Перес назвав справу Негрейри найбільшим скандалом в історії світового футболу. Йдеться про виплати Барселоною понад 7 мільйонів євро компаніям Хосе Марії Енрікеса Негрейри протягом 17 років.

Хабі Алонсо також захистив право клубного телебачення Real Madrid TV висвітлювати суддівські помилки, зазначивши, що кожен, хто почувається скривдженим, має право піднімати голос. Водночас тренер дипломатично ухилився від питання про те, чи вважає він титули каталонців того періоду заплямованими.