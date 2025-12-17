Німеччина

Хавбек Ман Сіті незадоволений ігровим часом у Леверкузені, інтерес проявляє Жирона.

Атакуючий півзахисник Клаудіо Ечеверрі, права на якого належать Манчестер Сіті, відкритий до зміни клубу вже в зимове трансферне вікно.

Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, 19-річний аргентинець готовий залишити Баєр Леверкузен, за який виступає на правах оренди, оскільки не отримує ігровий час, на який розраховував.

За інформацією джерела, після Рівер Плейт до боротьби за гравця долучилася Жирона, яка вже розпочала переговори щодо оренди Ечеверрі у Манчестер Сіті. Остаточне рішення очікується найближчими тижнями.

У поточному сезоні Ечеверрі провів за Баєр 11 матчів, зігравши загалом 270 хвилин і віддавши одну результативну передачу. За даними Transfermarkt, трансферна вартість Ечеверрі становить 18 мільйонів євро.