Ліга конференцій

Наставник Шахтаря поділився емоціями та очікуваннями від єврокубкового шляху.

Головний тренер Шахтаря Арда Туран провів пресконференцію перед матчем Ліги конференцій УЄФА проти Рієки.

Турецький спеціаліст підкреслив важливість поваги до суперника та готовність команди реагувати на зміни на полі:



"Вони мають різні плани для обох фаз гри. Нам потрібно правильно діяти у відповідні моменти і зберегти наше хороше становище".

Туран також розповів про формування стартового складу на гру:



"На поле вийде наша найкраща одинадцятка. Це не команда ротації, а команда-сім’я. Ми наполягаємо на концепції "одна команда – одна сім’я".

Про підсумки першої половини сезону він зазначив:



"Це були чудові шість місяців. Ми даємо шанс молодим гравцям, працюємо над агресивністю в захисті, покращуємо гру в ключові моменти. Мої гравці стали кращими, ніж були шість місяців тому, а я як тренер теж розвиваюся".

Туран оцінив роботу системи та підготовку до другої частини сезону:



"Зараз ми дуже динамічні, добре пресингуємо. Двомісячна перерва та зимовий збір допоможуть підготувати команду фізично та ментально для приблизно 20 матчів у другій частині сезону. Маю великі надії на майбутнє".

Також наставник Шахтаря висловив сподівання щодо підтримки фанатів:



"Колись ми грали перед 40–50 тисячами глядачів. Зараз важко виступати перед 2–3 тисячами. Сподіваюся, ми повернемося до тих днів, коли трибун було повно".

Матч Шахтар — Рієка відбудеться завтра, 18 грудня о 22:00.