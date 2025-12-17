Наставник Шахтаря поділився емоціями та очікуваннями від єврокубкового шляху.
Арда Туран, getty images
17 грудня 2025, 21:42
Головний тренер Шахтаря Арда Туран провів пресконференцію перед матчем Ліги конференцій УЄФА проти Рієки.
Турецький спеціаліст підкреслив важливість поваги до суперника та готовність команди реагувати на зміни на полі:
"Вони мають різні плани для обох фаз гри. Нам потрібно правильно діяти у відповідні моменти і зберегти наше хороше становище".
Туран також розповів про формування стартового складу на гру:
"На поле вийде наша найкраща одинадцятка. Це не команда ротації, а команда-сім’я. Ми наполягаємо на концепції "одна команда – одна сім’я".
Про підсумки першої половини сезону він зазначив:
"Це були чудові шість місяців. Ми даємо шанс молодим гравцям, працюємо над агресивністю в захисті, покращуємо гру в ключові моменти. Мої гравці стали кращими, ніж були шість місяців тому, а я як тренер теж розвиваюся".
Туран оцінив роботу системи та підготовку до другої частини сезону:
"Зараз ми дуже динамічні, добре пресингуємо. Двомісячна перерва та зимовий збір допоможуть підготувати команду фізично та ментально для приблизно 20 матчів у другій частині сезону. Маю великі надії на майбутнє".
Також наставник Шахтаря висловив сподівання щодо підтримки фанатів:
"Колись ми грали перед 40–50 тисячами глядачів. Зараз важко виступати перед 2–3 тисячами. Сподіваюся, ми повернемося до тих днів, коли трибун було повно".
Матч Шахтар — Рієка відбудеться завтра, 18 грудня о 22:00.