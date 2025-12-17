Іспанія

Голкіпер збірної України виведе Реал Мадрид в якості капітана на матч проти Талавери.

Сьогодні, 17 грудня, у рамках 1/16 фіналу Кубка Іспанії Реал Мадрид зіграє проти Талавери. Початок матчу – о 22:00 за київським часом, і вже відомі стартові склади команд.

Український голкіпер Андрій Лунін вийде у воротах королівського клубу, для нього це буде другий матч у сезоні. Раніше Лунін підміняв Тібо Куртуа в матчі Ліги чемпіонів проти Олімпіакоса, пропустивши тоді три голи.

Цікаво, що Хабі Алонсо дуже несподівано надав українцю капітанську пов’язку на цей поєдинок.

Стартовий склад Реала: Лунін, Хьойсен, Каррерас, Хіменес, Фран Гарсія, Себальйос, Гюлер, Мастантуоно, Гонсало, Ендрік, Мбаппе.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Мілан націлився на Луніна на тлі невизначеності з майбутнім Меньяна.