Інше

Для українського форварда Кубок Греції стає щасливим турніром.

Український нападник Роман Яремчук допоміг Олімпіакосу здобути розгромну перемогу над Іраклісом у п’ятому турі Кубка Греції. Матч завершився з рахунком 6:0 на користь "пірейців".

Яремчук вийшов у стартовому складі та на 51-й хвилині забив гол, довівши рахунок до 5:0. Для українця це четвертий гол у сезоні в 11 матчах за клуб. Загалом Яремчук відіграв 67 хвилин у поєдинку та окрім голу ще й віддав один результативний пас.

51': ΓΚΟΛ για την ομάδα μας με τον Γιάρεμτσουκ και 5-0! / 51': GOAL for Olympiacos! Yaremchuk scores! 5-0!#OlympiacosFC #OLYIRA #GreekCup pic.twitter.com/POFykEcB6o — Olympiacos FC (@olympiacosfc) December 17, 2025

Після п’яти турів Кубка Греції Олімпіакос очолює турнірну таблицю, маючи 12 очок та гарантуючи собі вихід у 1/4 фіналу. Цікаво, що усі чотири голи в цьому сезоні Яремчук забив саме в Кубку Греції, у чемпіонаті Греції та Лізі Чемпіонів поки без голів.

У чемпіонаті Греції після 14 турів Олімпіакос йде на першій сходинці маючи 35 залікових балів.