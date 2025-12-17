Франція

Капітан ПСЖ став першим гравцем в історії, який зіграв у п’яти міжнародних фіналах.

Центральний захисник та капітан Парі Сен-Жермен Маркіньйос увійшов в історію французького футболу, встановивши унікальне досягнення на міжнародному рівні. Про це повідомляє Stats du Foot.

За даними джерела, бразильський футболіст узяв участь уже у п’ятому міжнародному фіналі у складі ПСЖ. Жоден гравець в історії французького футболу раніше не доходив до такої кількості фіналів у міжнародних турнірах.

Черговий матч такого рівня Маркіньйос провів вже цієї середи, в якому ПСЖ здобув перемогу у фіналі Міжконтинентального кубка проти Фламенгу за підсумками післяматчевої серії пенальті.

Таким чином, 31-річний оборонець продовжує переписувати історію клубу та національного футболу.