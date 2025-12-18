Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 6-го туру Ліги конференцій УЄФА, у якому зіграють донецький Шахтар та хорватська Рієка.
Єгор Назарина, фото ФК Шахтар Донецьк
18 грудня 2025, 21:08
Донецький Шахтар та хорватська Рієка зіграють у заключному турі Ліги конференцій УЄФА на Міському стадіоні Кракова.
Арда Туран, після розгрому кам'янець-подільського Епіцентру (5:0), залучив до стартового складу Назарину в центрі поля, тоді як Егіналду гратиме на вістрі атаки.
Віктор Санчес, на тлі перемоги над словенським Цельє (3:0), використав із перших хвилин Хусича в центрі оборони, тоді як Ндоцкіт та Менало гратимуть у півзахисті.
Шахтар: Фесюн — Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Очеретько, Назарина, Марлон Гомес — Педріньйо да Сілва, Егіналду, Невертон.
Запасні: Твардовський, Криськів, Швед, Ізакі, Азарові, Грам, Еліас, Бондаренко, Конопля, Лукас, Мейрелліш, Фарина.
Запасні: Ковач, Тодорович, Кітін, Янкович, Чоп, Ласіцкас, Бутич, Богоєвич, Шкаламера, Юрич, Бодетич.
Рієка: Зломіслич — Ореч, Хусич, Раделич, Деветак — Віньято, Данташ, Ндоцкіт, Менало — Фрук, Аду-Аджеї.
Гра Шахтар — Рієка почнеться о 22:00 за київським часом.
