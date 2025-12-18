Ліга конференцій

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 6-го туру Ліги конференцій УЄФА, у якому зіграють донецький Шахтар та хорватська Рієка.

Донецький Шахтар та хорватська Рієка зіграють у заключному турі Ліги конференцій УЄФА на Міському стадіоні Кракова.

Арда Туран, після розгрому кам'янець-подільського Епіцентру (5:0), залучив до стартового складу Назарину в центрі поля, тоді як Егіналду гратиме на вістрі атаки.

Віктор Санчес, на тлі перемоги над словенським Цельє (3:0), використав із перших хвилин Хусича в центрі оборони, тоді як Ндоцкіт та Менало гратимуть у півзахисті.

Шахтар: Фесюн — Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Очеретько, Назарина, Марлон Гомес — Педріньйо да Сілва, Егіналду, Невертон.

Запасні: Твардовський, Криськів, Швед, Ізакі, Азарові, Грам, Еліас, Бондаренко, Конопля, Лукас, Мейрелліш, Фарина.



Рієка: Зломіслич — Ореч, Хусич, Раделич, Деветак — Віньято, Данташ, Ндоцкіт, Менало — Фрук, Аду-Аджеї.