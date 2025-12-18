Іспанія

Мадридський клуб готує запит до Манчестер Юнайтед, тоді як англієць прагне залишитися в Каталонії.

Мадридський Атлетіко розглядає можливість підписання вінгера Маркуса Рашфорда, який нині виступає за Барселону. Як повідомляє El Nacional, клуб Дієго Сімеоне найближчим часом планує направити офіційний запит до Манчестер Юнайтед щодо потенційного трансферу футболіста.

Попри інтерес з боку Атлетико, сам Рашфорд не поспішає змінювати команду. Англійський вінгер задоволений своїм перебуванням у Барселоні та вважає пріоритетним варіантом підписання повноцінного довгострокового контракту саме з каталонським клубом.

У поточному сезоні Рашфорд уже зіграв 23 матчі у всіх турнірах, у яких відзначився сімома забитими м’ячами та 11 результативними передачами, ставши важливим елементом атакувальної лінії блаугранас.

Раніше стало відомо, що Арсенал та Челсі включилися в боротьбу за Рашфорда.