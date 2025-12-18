Україна: Перша ліга

Чернівецький клуб уклав контракт з одним із найрезультативніших форвардів чемпіонату.

Лідер Першої ліги України Буковина офіційно оголосила про підписання нападника Максима Войтіховського, який входить до числа найкращих бомбардирів поточного сезону. Про це повідомила пресслужба чернівецького клубу.

Контракт з 26-річним форвардом розрахований на півтора року. Гравець приєднається до Буковини з 1 січня 2026 року.

Войтіховський є вихованцем Дніпра, за який провів 22 матчі. У подальшій кар’єрі він також виступав за Волинь, Чорноморець, Поділля та Шахтар, а з 2024 року захищає кольори Агробізнеса.

У поточному сезоні Максим демонструє високу результативність у Першій лізі, маючи в активі 11 забитих м’ячів і два асисти. За цими показниками він ділить перше-друге місце у списку найкращих бомбардирів чемпіонату разом із Віталієм Фарасєєнком.

Буковина впевнено очолює турнірну таблицю Першої ліги, набравши 48 очок у 18 матчах. Чернівецька команда залишається єдиною в чемпіонаті, яка ще не зазнала жодної поразки.