Чернівецький клуб уклав контракт з одним із найрезультативніших форвардів чемпіонату.
Войтіховський, Буковина
18 грудня 2025, 20:55
Лідер Першої ліги України Буковина офіційно оголосила про підписання нападника Максима Войтіховського, який входить до числа найкращих бомбардирів поточного сезону. Про це повідомила пресслужба чернівецького клубу.
Контракт з 26-річним форвардом розрахований на півтора року. Гравець приєднається до Буковини з 1 січня 2026 року.
Войтіховський є вихованцем Дніпра, за який провів 22 матчі. У подальшій кар’єрі він також виступав за Волинь, Чорноморець, Поділля та Шахтар, а з 2024 року захищає кольори Агробізнеса.
У поточному сезоні Максим демонструє високу результативність у Першій лізі, маючи в активі 11 забитих м’ячів і два асисти. За цими показниками він ділить перше-друге місце у списку найкращих бомбардирів чемпіонату разом із Віталієм Фарасєєнком.
Буковина впевнено очолює турнірну таблицю Першої ліги, набравши 48 очок у 18 матчах. Чернівецька команда залишається єдиною в чемпіонаті, яка ще не зазнала жодної поразки.