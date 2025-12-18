Ліга чемпіонів

Франкфуртський клуб оштрафовано та позбавлено підтримки фанатів на наступному виїзді в Лізі чемпіонів.

УЄФА ухвалила дисциплінарне рішення щодо німецького Айнтрахта за порушення порядку під час гостьового матчу Ліги чемпіонів проти Барселони, який відбувся 9 грудня 2025 року.

Як повідомляє пресслужба УЄФА, клуб з Франкфурта зобов’язаний провести свій наступний виїзний поєдинок у Лізі чемпіонів без підтримки вболівальників. Окрім цього, на Айнтрахт накладено низку фінансових санкцій.

Згідно з рішенням організації, німецький клуб має протягом 30 днів з моменту офіційного повідомлення зв’язатися з Барселоною для врегулювання питання компенсації збитків, завданих фанатами у туалетах гостьового сектору стадіону.

Також Айнтрахт оштрафували на 30 тисяч євро за використання піротехніки та кидання сторонніх предметів на поле. Додатково клуб зобов’язаний сплатити ще вісім тисяч євро за матеріальну шкоду, заподіяну інфраструктурі стадіону.