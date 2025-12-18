Французький клуб скористався пунктом у контракті, що дозволяє зменшити частку червоних дияволів від майбутнього продажу гравця.
Мейсон Грінвуд Getty Images
18 грудня 2025, 22:20
Президент Марселя Пабло Лонгорія офіційно підтвердив, що Манчестер Юнайтед може отримати значно меншу суму від майбутнього трансферу Мейсона Грінвуда, ніж очікувалося раніше.
Коли Грінвуд переходив до Марселя в липні 2024 року за £26 млн, Манчестер Юнайтед включив у договір пункт про отримання 50% прибутку від наступного продажу нападника. Однак, як стало відомо, в угоді існують механізми, які дозволяють французам поступово викуповувати ці економічні права.
Лонгорія пояснив, що завдяки виконанню певних умов — зокрема, ймовірній кваліфікації Марселя до Ліги чемпіонів — частка Юнайтед уже почала скорочуватися.
"Зараз ми можемо додати ще 5% за вихід у Лігу чемпіонів. У такому разі частка Манчестер Юнайтед впаде до 35%", — зазначив президент марсельців.
Для клубу з Олд Траффорд ці кошти мали стати критично важливими для дотримання правил фінансового фейр-плей. Враховуючи, що ринкова вартість Грінвуда стрімко зростає (він забив уже 13 голів у поточному сезоні), втрата навіть 5–15% від його перепродажу означає втрату мільйонів фунтів стерлінгів.
Через успішні виступи гравця та клубу частка вже впала до 40% і може знизитися до 35%. Грінвуда оцінюють у суму близько £60-80 млн, тож кожне зменшення відсотка суттєво б'є по бюджету МЮ.
Сам Грінвуд переживає справжній ренесанс у Франції під керівництвом Роберто Де Дзербі. Попри періодичну критику за пасивність в обороні, його результативність робить його одним із найбажаніших активів на європейському ринку.