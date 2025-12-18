Франція

Французький клуб скористався пунктом у контракті, що дозволяє зменшити частку червоних дияволів від майбутнього продажу гравця.

Президент Марселя Пабло Лонгорія офіційно підтвердив, що Манчестер Юнайтед може отримати значно меншу суму від майбутнього трансферу Мейсона Грінвуда, ніж очікувалося раніше.

Коли Грінвуд переходив до Марселя в липні 2024 року за £26 млн, Манчестер Юнайтед включив у договір пункт про отримання 50% прибутку від наступного продажу нападника. Однак, як стало відомо, в угоді існують механізми, які дозволяють французам поступово викуповувати ці економічні права.

Лонгорія пояснив, що завдяки виконанню певних умов — зокрема, ймовірній кваліфікації Марселя до Ліги чемпіонів — частка Юнайтед уже почала скорочуватися.

"Зараз ми можемо додати ще 5% за вихід у Лігу чемпіонів. У такому разі частка Манчестер Юнайтед впаде до 35%", — зазначив президент марсельців.

Для клубу з Олд Траффорд ці кошти мали стати критично важливими для дотримання правил фінансового фейр-плей. Враховуючи, що ринкова вартість Грінвуда стрімко зростає (він забив уже 13 голів у поточному сезоні), втрата навіть 5–15% від його перепродажу означає втрату мільйонів фунтів стерлінгів.

Через успішні виступи гравця та клубу частка вже впала до 40% і може знизитися до 35%. Грінвуда оцінюють у суму близько £60-80 млн, тож кожне зменшення відсотка суттєво б'є по бюджету МЮ.

Сам Грінвуд переживає справжній ренесанс у Франції під керівництвом Роберто Де Дзербі. Попри періодичну критику за пасивність в обороні, його результативність робить його одним із найбажаніших активів на європейському ринку.