Динамо Київ та вірменський Ноа зіграють у заключному турі Ліги конференцій УЄФА в Любліні.

Ігор Костюк, після перемоги над рівненським Вересом (3:0), використав із перших хвилин Тимчика, Захарченка, Михавка та Дубінчака в обороні, тоді як Піхальонок та Шапаренко гратимуть у центрі поля, а Кабаєв розташується ліворуч в атаці.

Сандро Перкович, на тлі перемоги над польською Легією (2:1), залучив до стартового складу Чанчаревича у рамці воріт.

Динамо Київ: Нещерет — Тимчик, Захарченко, Михавко, Дубінчак — Піхальонок, Михайленко, Шапаренко — Волошин, Пономаренко, Кабаєв.

Запасні: Моргун, Ігнатенко, Вівчаренко, Яцик, Ярмоленко, Буртник, Рубчинський, Шола, Караваєв, Осипенко, Герреро, Редушко.

Ноа: Чанчаревич — Сентіні, Сілва, Суалехе — Боачі, Феррейра, Осіма, Тоурарінссон — Яколіш, Аяс — Мулахусейнович.

Запасні: Товмасян, Мурадян, Дашян, Аванесян, Амбарцумян, Манвелян, Гргич, Етекі, Арутюнян.

Гра Динамо Київ — Ноа почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.