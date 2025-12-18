Ліга конференцій

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 6-го туру Ліги конференцій УЄФА, у якому зіграють Динамо Київ та вірменський Ноа.

Динамо Київ та вірменський Ноа зіграють у заключному турі Ліги конференцій УЄФА в Любліні.

Ігор Костюк, після перемоги над рівненським Вересом (3:0), використав із перших хвилин Тимчика, Захарченка, Михавка та Дубінчака в обороні, тоді як Піхальонок та Шапаренко гратимуть у центрі поля, а Кабаєв розташується ліворуч в атаці.

Сандро Перкович, на тлі перемоги над польською Легією (2:1), залучив до стартового складу Чанчаревича у рамці воріт.

Динамо Київ: Нещерет — Тимчик, Захарченко, Михавко, Дубінчак — Піхальонок, Михайленко, Шапаренко — Волошин, Пономаренко, Кабаєв.

Запасні: Моргун, Ігнатенко, Вівчаренко, Яцик, Ярмоленко, Буртник, Рубчинський, Шола, Караваєв, Осипенко, Герреро, Редушко.



Ноа: Чанчаревич — Сентіні, Сілва, Суалехе — Боачі, Феррейра, Осіма, Тоурарінссон — Яколіш, Аяс — Мулахусейнович.