Український півзахисник очолить київську команду в офіційному матчі проти Ноа.
Олександр Піхальонок, getty images
18 грудня 2025, 21:35
Сьогодні в матчі проти клубу Ноа Динамо Київ зіграє з новим капітаном на полі — Олександром Піхальонком.
28-річний півзахисник уперше в офіційних поєдинках виведе київську команду на гру в ролі капітана, взявши на себе відповідальність за керівництво командою під час зустрічі.
Початок матчу Динамо проти Ноа запланований на 22:00.
Стартові склади команд за посиланням.
Гра Динамо Київ — Ноа почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.