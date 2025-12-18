Ліга конференцій

Український півзахисник очолить київську команду в офіційному матчі проти Ноа.

Сьогодні в матчі проти клубу Ноа Динамо Київ зіграє з новим капітаном на полі — Олександром Піхальонком.

28-річний півзахисник уперше в офіційних поєдинках виведе київську команду на гру в ролі капітана, взявши на себе відповідальність за керівництво командою під час зустрічі.

Початок матчу Динамо проти Ноа запланований на 22:00.

Стартові склади команд за посиланням.

Гра Динамо Київ — Ноа почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.