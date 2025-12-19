Римський клуб має намір достроково повернути вінгера Астон Віллі через слабку результативність.
Леон Бейлі, Getty Images
19 грудня 2025, 14:18
Рома розглядає можливість передчасного припинення оренди гравця англійської Астон Вілли Леона Бейлі. Про це повідомляє видання Corriere dello Sport.
28-річний вінгер перебрався до команди АПЛ із леверкузенського Баєра у 2021 році, відігравши загалом 144 матчі та забивши 22 голи. Минулого сезону ямаєць забив лише двічі, через що і був відправлений в оренду. Початок кар’єри у складі "вовків" видався складним: через м'язову травму Бейлі дебютував за римлян лише у жовтні. Наразі в його активі лише одна гольова передача у дев’яти поєдинках.
Раніше також з’являлася інформація, що команду може залишити захисник Костас Цимікас, який, як і Бейлі, виступає за Рому на правах оренди.
Раніше повідомлялося, що Рома цікавиться нападником Атлетіко.