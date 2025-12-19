Італія

Римський клуб має намір достроково повернути вінгера Астон Віллі через слабку результативність.

Рома розглядає можливість передчасного припинення оренди гравця англійської Астон Вілли Леона Бейлі. Про це повідомляє видання Corriere dello Sport.

28-річний вінгер перебрався до команди АПЛ із леверкузенського Баєра у 2021 році, відігравши загалом 144 матчі та забивши 22 голи. Минулого сезону ямаєць забив лише двічі, через що і був відправлений в оренду. Початок кар’єри у складі "вовків" видався складним: через м'язову травму Бейлі дебютував за римлян лише у жовтні. Наразі в його активі лише одна гольова передача у дев’яти поєдинках.

Раніше також з’являлася інформація, що команду може залишити захисник Костас Цимікас, який, як і Бейлі, виступає за Рому на правах оренди.

Раніше повідомлялося, що Рома цікавиться нападником Атлетіко.