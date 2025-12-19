Франція

Росіянин отримав пошкодження у фіналі Міжконтинентального кубка.

Голкіпер Парі Сен-Жермен Матвєй Сафонов отримав пошкодження під час переможного фінального поєдинку Міжконтинентального кубка проти Фламенгу 1:1(2:1).

Як офіційно підтвердила пресслужба французького клубу, у воротаря діагностовано перелом руки. За попередніми оцінками медичного штабу ПСЖ, процес відновлення та повернення до тренувань у загальній групі займе близько одного місяця.

Це перше серйозне пошкодження Сафонова з моменту його переходу до паризького гранда. Очікується, що Матвєй зможе повернутися на поле не раніше другої половини січня, пропустивши низку важливих матчів чемпіонату Франції та початкові стадії національного кубка.

Нагадаємо, воротар став MVP у фіналі Міжконтинентального кубка. Сафонов парирував чотири удари поспіль у післяматчевій серії пенальті, принісши парижанам трофей.