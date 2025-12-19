Іспанія

Президент Барселони звинуватив мадридський клуб у порушенні етичних та моральних норм, заявивши про масштабну кампанію з дискредитації каталонців.

Президент Барселони Жоан Лапорта під час різдвяного заходу клубу виступив із надзвичайно різкою заявою на адресу Реала, звинувативши вершкових у цинізмі, зарозумілості та постійних маніпуляціях.

Конфлікт загострився після чергових згадок Флорентіно Переса про справу Негрейри (виплати Барселони колишньому віцепрезиденту суддівського комітету). У відповідь Лапорта спочатку іронічно діагностував у суперників гострий барселоніт — хворобливу одержимість успіхами Барселони, а згодом перейшов до прямих звинувачень.

Особливу увагу Лапорта приділив клубному телеканалу Реала, який, на його думку, є інструментом пропаганди.

"Вони плутають владу з неосвіченим деспотизмом. Це люди, які практикують цинізм і надмірну зарозумілість; ті, хто має телебачення, з якого вони постійно вивергають брехню та отруюють усе навколо", — заявив Лапорта.

Президент блаугранас наголосив, що дії Реала виходять за рамки футбольного суперництва. Він звинуватив мадридців у порушенні всіх кодексів поведінки — як етичних, так і моральних. За словами Лапорти, успіхи Барселони та її фінансове відновлення викликають у Мадриді заздрість, яку ті не здатні приховати.

Наразі Реал Мадрид офіційно не відповів на ці випади, проте очевидно, що інституційні відносини між клубами зруйновані.