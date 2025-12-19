Іспанія

Football.ua за підтримки офіційного беттінг-партнера Ла Ліги betking представляє прев'ю чергового туру чемпіонату Іспанії, який проходитиме 19-22 грудня.

Відсьогодні й до вівторка, 23 грудня, мають відбутися всі десять матчів 17-го туру іспанської Ла Ліги-2025/26. Відкриють його на Камп де Месталья у Валенсія, де місцевий однойменний клуб прийматиме Мальорку. Нагадаємо, що серед тижня ряд представників найвищого дивізіону Іспанії провів свої дуелі в рамках 1/16 фіналу Кубка країни.

РОЗКЛАД ТУРУ

[*] — положення в турнірній таблиці

П'ятниця, 19 грудня, 22:00. Камп де Месталья, Валенсія

Валенсія у вівторок впоралася зі Спортінгом у Хіхоні, діставшись 1/8 фіналу Кубка Іспанії, минулої суботи зазнавши очікуваної виїзної поразки від Атлетіко Мадрид у чемпіонаті країни (1:2). Саме тоді безпрограшна серія команди Карлоса Корберана в Ла Лізі зупинилася на позначці в чотири матчі (1В, 3Н). Набравши вдома 12 із 15-ти своїх очок клуб сподіватиметься на ще один успіх.

Мальорці ж у Кубку пощастило менше. Депортіво приймав колектив Ягоби Аррасате й вибив його з турніру одним голом. У чемпіонаті ж клуб туром раніше відсвяткував домашню звитягу над Ельче (3:1), тоді як на виїзді справи в нього йдуть помітно гірше та й тільки дві перемоги в останніх десяти матчах (+4Н, 4П) на Камп де Месталья впевненості йому не додають.

прогноз 2:1

Субота, 20 грудня, 15:00. Естадіо Карлос Тартьєре, Ов'єдо

Минулої неділі Реал Ов'єдо зазнав найбільшої для себе поразки з листопада 2024 року. Невдача у виїзному матчі проти Севільї (0:4) виявилася фатальною для Луїса Карріона. Перервати свою безгольову серію з шести поєдинків Ла Ліги, а також безвиграшну з дев'яти (4Н, 5П), клуб намагатиметься вже під керівництвом Гільєрмо Альмади.

Сельта після перемоги в домашньому матчі проти Атлетіка (2:0) у чемпіонаті гостювала в Альбасете в 1/16 фіналу Кубка країни. Нічия з рахунком 2:2 в основний час пізніше призвела до серії пенальті, яку клуб із Віго провалив (0:3). Тим не менш, за середньої кількістю набраних за виїзні поєдинки Ла Ліги-2025/26 очок підопічні Клаудіо Хіральдеса поступаються виключно Реалу Мадрид.

прогноз 0:1

Субота, 20 грудня, 17:15. Естадіо Сьютат де Валенсія, Валенсія

Леванте туром раніше втретє поспіль не відзначився бодай одним голом і зазнав поразки від Осасуни в Памплоні (0:2), а в середу виїзна невдача спіткала його й у Кубку Іспанії. Культураль Леонеса за рахунок одного гола вибив команду Вісенте Іборри/Альваро дель Мораля з турніру. Тепер клуб із Валенсії ризикує продовжити свою безвиграшну серію в Ла Лізі до восьми матчів (1Н, 7П).

Домашня поразка від Жирони (1:2) тижнем раніше поставила крапку на майбутньому Серхіо Франсіско в Реалі Сосьєдад. У дебюті під керівництвом Йона Ансотегі клуб ледь упорався з Ельденсе у виїзному матчі Кубка (2:1). У Ла Лізі ж чотирьох поспіль невдач баски не мали з грудня 2021 року й новий керманич сподіватиметься уникнути повторення тодішньої серії.

прогноз 1:2

Субота, 20 грудня, 19:30. Естадіо Ель-Садар, Памплона

На тлі виїзної поразки від Барселони (0:2) Осасуна на виїзді вибила з 1/16 фіналу Кубка Іспанії Уеску. Після нічиєї з рахунком 1:1 в основний час, колектив Алессіо Ліші тричі уразив ворота суперника в додатковий, пропустивши тільки раз. Алавесу ж клуб із Памплони не програвав із листопада 2016 року (8В, 3Н), коли поступився йому якраз удома (0:1).

Підопічні Едуардо Коудета туром раніше вдома давши бій Реалу Мадрид (1:2) також приймали Севілью в кубковій дуелі й вибили п'ятиразового володаря цього трофея завдяки одному голу. Тим не менш, з урахуванням невдалої виїзної форми Алавеса й успішної домашньої в Осасуни, саме звитяга памплонців виглядає більш логічним підсумком майбутнього поєдинку.

прогноз 1:0

Субота, 20 грудня, 22:00. Естадіо Сантьяго Бернабеу, Мадрид

Повний анонс цього протистояння читайте на нашому сайті вранці 20.12.2025.

Неділя, 21 грудня, 15:00. Естадіо Муніципаль де Монтіліві, Жирона

Повний анонс цього протистояння читайте на нашому сайті вранці 21.12.2025.

Неділя, 21 грудня, 17:15. Естадіо де ла Кераміка, Вільярреал

Повний анонс цього протистояння читайте на нашому сайті вранці 21.12.2025.

Неділя, 21 грудня, 19:30. Естадіо Мартінес Валеро, Ельче

Ельче минулої суботи на виїзді поступився Мальорці (1:3), але у вівторок досягнув 1/8 фіналу Кубка Іспанії, так само поза власним полем вибивши з турніру Ейбар (1:0). Тепер команда Едера Сарабії повертається на Естадіо Мартінес Валеро, де в Ла Лізі-2025/26 досі не програвала (4В, 4Н), у сподіванні продовжити цю серію.

Колектив Іньїго Переса в четвер дістався 1/8 фіналу плей-оф Ліги конференцій після домашньої звитяги над Дрітою з Косова (3:0). У минулому турі чемпіонату ж Райо Вальєкано вдома поділив очки з Реалом Бетіс (0:0). Окремої уваги вартий той факт, що свого наступного суперника в XXI столітті клуб не перемагав на виїзді (3Н, 7П).

прогноз 1:1

Неділя, 21 грудня, 22:00. Естадіо Олімпіко де ла Картуха, Севілья

Після виїзної нічиєї у чемпіонаті з Райо Вальєкано (0:0) Реал Бетіс у Мурсії очікувано вибив із Кубка країни місцевий Реал (2:0). Попри деякі негаразди в половині зі своїх домашніх матчів Ла Ліги-2025/26, підопічні Мануеля Пеллегріні цілком справедливо вважаються фаворитами майбутньої дуелі з Хетафе, який на виїзді тільки двічі обіграв клуб із Севільї в останніх десяти поєдинках (+3Н, 5П).

Команда Хосе Бордаласа минулої неділі вдома поступилася Еспаньйолу (0:1), зазнавши другої поспіль "сухої" поразки в чемпіонаті, а в четвер не впоралася й із Бургосом у виїзному матчі Кубка Іспанії (1:3). Сумнівна форма Хетафе навряд чи дозволить йому як слід поборотися за залікові бали в недільному поєдинку з Реалом Бетіс.

прогноз 2:0

Понеділок, 22 грудня, 22:00. Естадіо Сан-Мамес, Більбао

Атлетік Ернесто Вальверде поразкою від Сельти у Віго (0:2) продовжив чергувати успіхи й невдачі в Ла Лізі, а в четвер дістався 1/8 фіналу Кубка, на виїзді уразивши ворота Оуренсе в додатковий час (1:0). Маючи шість перемог над Еспаньйолом в останніх десяти домашніх матчах (+2Н, 2П), клуб із Більбао намагатиметься наблизитися до свого суперника в турнірній таблиці.

Еспаньйол Маноло Гонсалеса в чемпіонаті тим часом вийшов на серію з чотирьох звитяг, останні три з яких були "сухими". Тим не менш, клуб із Барселони суперечливо виступає на виїзді, далеко не завжди демонструючи достатню впевненість, тоді як Атлетік саме в Більбао набрав майже 70% своїх залікових балів, зокрема нещодавно впоравшись на Естадіо Сан-Мамес з Атлетіко (1:0).

прогноз 1:0

СТАТИСТИКА ГРАВЦІВ

