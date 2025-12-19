Німеччина

Черговий японець у Франкфурті.

Франкфуртський Айнтрахт придбав захисника шведського Юргордена Кеїта Косугі. Про це повідомляє офіційний сайт «орлів».

За інформацією трансферного порталу Трансфермаркт, сума переходу 19-річного гравця склала 5,5 мільйонів євро. З японцем підписано контракт до 30 червня 2030 року.

У сезоні-2025 Косугі провів 28 матчів у чемпіонаті Швеції та віддав 5 результативних передач. На його рахунку 5 матчів за збірну Японії U20 та 2 гри за збірну U23.