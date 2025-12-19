Іспанія

Головний тренер "вершкових" розповів про тиск та стосунки всередині клубу напередодні матчу проти Севільї.

Керманич Реал Мадрид Хабі Алонсо відповів на запитання журналістів щодо тиску, з яким він стикається на своїй посаді. Іспанський фахівець наголосив на повній єдності всередині мадридського колективу.

"Підтримка клубу? З самого початку у нас близькі стосунки, засновані на повазі та довірі. Вимоги тут максимальні. Це довгий шлях, на якому трапляються як хороші моменти, так і не дуже. Клуб завжди прагне до максимуму, і ми це знаємо. Ми розуміємо, як саме хочемо досягти своїх цілей. Ми всі єдині — від президента до гравця — і хочемо виконувати свою роботу якомога краще", — заявив Алонсо.

Коли тренера запитали, як би він оцінив власну роботу на даному етапі, він відповів стримано: "Це не мені вирішувати. Оцінки потрібно ставити наприкінці сезону. Щодо мого особистого стану, то зі мною все гаразд. Ми хочемо завершити цей рік на позитивній ноті".

Вже цієї суботи, 20 грудня, Реал Мадрид прийматиме Севілью в рамках чемпіонату Іспанії.