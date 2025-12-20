Англія

Результати матчів АПЛ.

Центральним поєдинком ігрового дня стала зустріч Манчестер Сіті та Вест Гема. Команда Пепа Гвардіоли здобула впевнену перемогу з рахунком 3:0. Ерлінг Голанд оформив дубль і віддав результативну передачу, ставши ключовою фігурою матчу. Норвежець забив на 5-й та 69-й хвилинах, а ще один м’яч на свій рахунок записав Рейндерс. Завдяки цьому Голанд довів кількість своїх голів в АПЛ до 104 за 114 матчів, обійшовши Кріштіану Роналду та зрівнявшись із Дідьє Дрогба, який досяг цього показника за значно більшу кількість ігор (254).

Манчестер Сіті - Вест Гем 3:0

Голи: Голанд, 5, 69, Рейндерс, 38

Манчестер Сіті: Доннарумма — Нунеш, Діаш, Гвардіол, О'Райлі — Сілва (Мукаса, 75), Гонсалес (Хусанов, 67), Рейндерс (Льюїс, 67) — Шеркі (Савіньйо, 67), Фоден — Голанд

Вест Гем: Ареола — Вокер-Пітерс, Кілман, Тодібо — Фернандеш (Родрігес, 79), Поттс (Вілсон, 79), Магасса, Скарлз (Маєрс, 64) — Пакета (Мавропанос, 78), Саммервілл (Соучек, 78) — Боуен

Попередження: Гонсалес — Боуен

У Вулвергемптоні місцева команда зазнала домашньої поразки від Брентфорда з рахунком 0:2. Героєм зустрічі став Льюїс-Поттер, який оформив дубль на 63-й та 83-й хвилинах. Господарі могли скоротити відставання наприкінці матчу, однак на 90-й хвилині Ларсен не реалізував пенальті — воротар Брентфорда Келлехер парирував удар. Український півзахисник Єгор Ярмолюк провів на полі весь матч.

Вулвергемптон — Брентфорд 0:2

Голи: Льюїс-Поттер 63, 83

Вулвергемптон: Са — Доерті, Крейчі, Буено — Гувер (Арокодаре, 80), Гомес, Андре, Лопес (Мане, 65), Вольфе — Хі Чхан (Аріас, 90), Странд Ларсен

Брентфорд: Келлегер — Кайоде, Коллінз, Ван ден Берг, Генрі — Ярмолюк, Янельт — Шаде, Єнсен (Дамсгор, 65), Льюїс-Поттер — Тьяго

Попередження: Гомес, Чхан — ден Берг, Кайоде, Генрі, Янельт

Борнмут у домашньому поєдинку з Бернлі був близький до перемоги, однак втратив її в компенсований час. На 67-й хвилині Семеньйо потужним дальнім ударом вивів господарів уперед, але на 90-й хвилині Броя зрівняв рахунок, замкнувши передачу Крісті — 1:1.

Борнмут — Бернлі 1:1

Голи: Семеньйо, 67 - Броя, 90

Борнмут: Петрович — Хіменес (Скотт, 90), Діакіте, Сенесі, Трюффер — Таверньє (Адлі, 90), Кук — Брукс (Крісті, 74), Клюйверт (Крупі, 64), Семеньйо — Еванілсон (Унал, 63)

Бернлі: Дубравка — Вокер (Сонне, 77), Ворролл, Екдаль, Пірес Сілва — Угочукву (Трезор, 82), Каллен, Лоран — Брун Ларсен (Чауна, 66), Флеммінг (Броя, 65), Ентоні (Едвардс, 77)

Попередження: Брукс — Флеммінг

Ще один матч туру відбувся в Брайтоні, де однойменна команда не змогла зламати опір Сандерленда. Зустріч завершилася безгольовою нічиєю — 0:0.

Брайтон — Сандерленд 0:0

Брайтон: Вербрюгген — Віффер (Велтман, 46), Коппола, Боскальї, Де Кейпер (Мітома, 64) — Аярі, Гіншелвуд (Мілнер, 71) — Мінте (Костулас, 71), Груда (Вотсон, 87), Кадіоглу — Рюттер

Сандерленд: Руфс — Мукіеле, Баллард, Альдерете, Гертрейда — Ле Фе, Джака — Г'юм, Рігг (Діарра, 64), Адінгра (Мандл, 63) — Броббі (Іcідор, 72)

Попередження: Груда, Коппола — Баллард, Фе