СУБОТА, 28 ЛЮТОГО, 17:00 ▪️ ЕНФІЛД, ЛІВЕРПУЛЬ ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ТІМ РОБІНСОН ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Команда Арне Слота поступово знаходить стабільність після непростого старту сезону. Мінімальна перемога над Ноттінгем Форест дозволила мерсисайдцям зрівнятися за очками з конкурентами у боротьбі за єврокубкову зону, а загалом у шести останніх матчах в усіх турнірах Ліверпуль здобув п’ять перемог. Попри критику за не надто переконливу гру в окремих поєдинках, результат зараз для "червоних" — понад усе.

На Енфілді Ліверпуль традиційно небезпечний: сім перемог у 13 домашніх матчах чемпіонату свідчать, що тут легко не буває нікому. Слот, на тлі загальної турбулентності протягом цього непростого сезону, зараз зробив ставку на більш прагматичний футбол — компактність у захисті та швидкі переходи в атаку, що дозволило збалансувати гру після провального відрізка на початку кампанії. Навіть кадрові втрати не заважають команді тримати темп у боротьбі за топ-4.

Вест Гем під керівництвом Нуну Ешпіріту Санту перебуває у вирі боротьби за виживання. Лондонці йдуть у зоні вильоту, але відставання від рятівної 17-ї сходинки складає лише два очки. Нічия проти Борнмута в минулому турі продемонструвала як проблеми в атаці, так і певний прогрес у грі без м’яча — це вже другий "сухий" матч у трьох останніх поєдинках.

Загалом у восьми попередніх поєдинках в усіх турнірах Вест Гем програв лише раз, що додає певного оптимізму перед складним виїздом на Мерсисайд. Водночас статистика гостьових матчів залишається тривожною: лише три перемоги в чемпіонаті та негативна різниця м’ячів. Проти Ліверпуля лондонцям історично непросто — в останніх очних зустрічах перевага була на боці "червоних", а остання перемога "молотобійців" над чинними чемпіонами датована аж кінцем 2021 року.

Очікується напружений матч, у якому Ліверпуль володітиме ініціативою та контролем м’яча, а Вест Гем робитиме ставку на організовану оборону й контратаки. З огляду на турнірне становище обох команд, гра може виявитися значно більш конкурентною, ніж підказує таблиця, однак фактор Енфілда й краща форма господарів роблять їх фаворитами протистояння.