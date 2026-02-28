Італія

Міланці готуються до можливих змін у центрі поля.

Інтер розглядає варіант відновлення інтересу до центрального півзахисника Ліверпуля Кертіса Джонса під час літнього трансферного вікна. Про це повідомляє Corriere dello Sport.

Ще в січні "нерадзуррі" вивчали можливість підписання англійця на випадок відходу Давіде Фраттезі, однак жодна зі сторін не довела переговори до завершення. Тепер ситуація в центрі поля може змусити керівництво клубу знову повернутися до кандидатури 25-річного хавбека.

Контракт Генріха Мхітаряна наближається до завершення, і не виключено, що досвідчений вірменин оголосить про завершення кар’єри. Водночас Галатасарай продовжує проявляти інтерес до Хакана Чалханоглу, а майбутнє Ніколо Барелли також не виглядає повністю гарантованим у довгостроковій перспективі.

За інформацією джерела, раніше обговорювався варіант оренди Джонса з правом викупу приблизно за 40 мільйонів євро.

Додатковим фактором може стати контрактна ситуація самого гравця — якщо нову угоду з Ліверпулем не буде підписано, влітку він увійде в останній рік чинного контракту, що потенційно посилить позиції Інтера на переговорах.