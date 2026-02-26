Англія

Форвард "синіх" незадоволений відсутністю ігрової практики.

Нападник Челсі Марк Гію хоче залишити склад лондонського клубу найближчим літом. Про це повідомляє Sport.es.

За інформацією джерела, 20-річний іспанець незадоволений кількістю ігрової практики у складі "синіх" і тому вже звернувся до керівництва клубу із запитом на трансфер.

Нагадаємо, Гію перебрався до Челсі влітку 2024 року з Барселони. У нинішньому сезоні він провів 11 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав два асисти за 447 хвилин.

Наголошується, що взимку Гію міг вирушити в оренду, проте перехід не відбувся. Тим не менш, Челсі готовий розглянути трансфер форварда в літнє трансферне вікно.

