Англія

В північному Лондоні заговорили про боротьбу за місце в АПЛ.

Головний тренер лондонського Тоттенгема Ігор Тудор висловився про боротьбу за збереження місця в АПЛ на наступний сезон. Його слова наводить BBC.

“Тоттенгем має навчитися перемагати некрасиво. Ми працюємо у цьому напрямі. В Італії є термін "менталітет маленької команди". Ми в Італії говоримо, що головне – завжди мати мотивацію, коли граєш із великими командами, тож, звичайно, це лише початок, і ми багато працюємо над цим.

Високо пресингувати – це чудово, у таких випадках я говорю про стиль. Те, як команда грає без м'яча, – це теж одна зі складових її стилю. Але якщо у вас виникає надто багато проблем в обороні, то треба задуматися: чи це правильний стиль?

Тож мені треба діяти розумно, щоб глибше зрозуміти ситуацію та те, як заробити очки. Зараз я не думаю про стиль. Стиль відходить на другий план, тому що зараз у нас стоїть питання життя та смерті, якщо можна так висловитися, у спортивному плані.

Проблема у нестачі гравців, у тій кількості гравців, яка є у нас в команді, ось у чому проблема. Йдеться не лише про витрати фізичної енергії, а й ментальну складову. Для нас кожна гра в лізі – це фінал, тому ситуація не ідеальна, але вона така, яка є”, – сказав Тудор.

Зараз Тоттенгем посідає 16 місце в АПЛ, знаходячись лише в чотирьох очках від зони вильоту.