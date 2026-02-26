Англія

На Елланд Роуд поважають традиційні напої.

Головний тренер Лідс Юнайтед Даніель Фарке прокоментував дозвіл від керманича Ман Сіті Пепа Гвардіоли випити дайкірі та кайпірінью гравцям «містян».

«У цьому й різниця між клубами: у них п'ють дайкірі та кайпірінью, а тут – справжні пінти пива. Такою є справжня атмосфера Елланд Роуд.

З нетерпінням чекаю на цю гру, адже нам доведеться зустрітися з найуспішнішою і найкращою командою останнього десятиліття в британському та світовому футболі. Вона виграла все: титули АПЛ, Кубок англійської ліги, Кубок Англії, Лігу чемпіонів.

У них одні з найкращих гравців у світі, найкращий тренер у світі. Це великий виклик для нас», – сказав Фарке.

Матч між Лідс Юнайтед та Манчестер Сіті відбудеться 28 лютого, о 19:30 за київським часом.