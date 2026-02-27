Англія

Premier League+ транслюватиме всі 380 матчів сезону та ексклюзивний контент.

Англійська Прем’єр-ліга з наступного сезону запустить власну стрімінгову платформу в Сінгапурі. Проєкт стане першим кроком ліги до моделі прямих продажів уболівальникам без посередників.

Новий сервіс під назвою Premier League+ отримає шестирічні права на трансляцію матчів АПЛ у цій країні. У разі успіху досвіду ліга розгляне можливість масштабування платформи на інші ринки.

Генеральний директор АПЛ Річард Мастерс заявив: "Починаючи з наступного сезону ми запускаємо сервіс прямих продажів для споживачів — Premier League+. Вперше в історії Прем'єр-ліга матиме власних клієнтів та самостійно займатиметься просуванням, ціноутворенням, утриманням аудиторії та дистрибуцією. Ми прагнемо не просто побудувати бізнес, а й зрозуміти, як цю модель можна масштабувати в усьому світі".

За його словами, новий застосунок можна буде встановити на Smart TV або ноутбук, а користувачі отримають доступ до всіх 380 матчів сезону, великої кількості додаткових матеріалів та цілодобового тематичного каналу.

"Це буде нова програма, яку можна завантажити на Smart TV або ноутбук. Ви зможете дивитися 380 матчів, величезну кількість супутнього контенту та цілодобовий канал. Це буде справді захоплюючий продукт", — додав Мастерс.

