Зірковий німецький плеймейкер точно пропустить найближчий матч АПЛ проти Вест Гема через проблеми зі спиною.

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот поділився невтішними новинами щодо стану здоров'я Флоріана Вірца. Нідерландський фахівець відверто зізнався, що наразі не має жодного уявлення, коли 22-річний півзахисник зможе знову допомогти команді.

Вірц відчув дискомфорт у спині ще під час розминки перед нещодавнім виїзним матчем Прем'єр-ліги проти Ноттінгем Форест. Спочатку Слот заявляв, що пошкодження не виглядає серйозним, і в клубі сподівалися на швидке відновлення гравця, за якого влітку заплатили астрономічні 116 мільйонів фунтів стерлінгів (згодом цей трансферний рекорд клубу побив Александер Ісак).

Проте ситуація виявилася складнішою. Німець досі перебуває в лазареті, і жодних конкретних термінів його реабілітації медичний штаб не називає. Точно відомо лише одне: суботній домашній матч проти Вест Гема» Вірц пропустить (натомість до заявки повертається Джеремі Фрімпонг).

"Зазвичай, коли я кажу, що не знаю термінів, я насправді знаю, просто не хочу цим ділитися. Але цього разу я чесно не знаю," — зізнався Арне Слот журналістам.

Тренер також висловив своє розчарування, адже Вірц набрав блискучу форму, забивши 6 голів у своїх останніх 13 матчах.

"Те, що він так довго залишався здоровим, свідчить про його менталітет і працездатність, адже йому довелося робити крок уперед після переходу до Прем'єр-ліги. Це велике розчарування для нього і для нас, тому що останнім часом він грав справді дуже добре," — додав наставник мерсисайдців.

Поки Вірц лікується, його представники не приховують своїх глобальних планів на майбутнє.Агент німця Фолькер Штрут розповів, що влітку, коли вирішувалася доля трансферу, він особисто контактував з Хабі Алонсо та президентом мадридського Реала Флорентіно Пересом, пропонуючи послуги свого клієнта.

Хоча тоді мадридці не мали достатнього бюджету на цей перехід, агент наголосив:

"Я не здаюся і сподіваюся, що одного дня Флоріан гратиме за Реал", — заявив агент.

Поки що ж головним завданням для Ліверпуля залишається боротьба за потрапляння до зони Ліги чемпіонів. Наразі підопічні Арне Слота посідають шосте місце в турнірній таблиці АПЛ, маючи рівну кількість очок із Челсі та відстаючи на три пункти від Манчестер Юнайтед.

"Ми знаємо, що нам потрібно виграти багато матчів, тому що наші конкуренти за місця в Лізі чемпіонів — це також дуже хороші команди. Наша увага зосереджена на тому, щоб багато перемагати," — резюмував Слот напередодні гри з Вест Гемом.