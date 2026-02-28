Англія

Клуб завершив минулий фінансовий рік із чистим прибутком у 8 млн фунтів, попри рекордну зарплатну відомість.

Ліверпуль оприлюднив фінансовий звіт за сезон 2024/25, продемонструвавши рекордний дохід у розмірі 703 млн фунтів стерлінгів та прибуток після сплати податків у 8 млн. Про це повідомляє The Athletic.

Такий результат став різким контрастом із попереднім роком, коли мерсисайдці зазнали збитків у 57 млн фунтів до оподаткування.

Звіт охоплює період до травня 2025 року — сезон, у якому команда Арне Слота виграла чемпіонат Англії. Загальний дохід зріс на 89 млн фунтів, що становить 14,5% у порівнянні з попереднім роком. Найбільший приріст зафіксовано у категорії медіаправ — плюс 60 млн (до 264 млн).

Доходи від матчів зросли до 116 млн фунтів (+14 млн), зокрема завдяки повноцінному введенню в експлуатацію оновленої трибуни Anfield Road Stand, яка збільшила місткість стадіону до 61 тисячі глядачів.

Комерційний напрямок залишається найбільшим джерелом прибутку — 323 млн фунтів (+15 млн). Протягом сезону клуб уклав нові партнерські угоди, а також отримав додаткові надходження від літніх концертів на Енфілді.

Попри позитивну динаміку, витрати клубу також суттєво зросли. Зарплатна відомість збільшилася на 42 млн фунтів і сягнула рекордних для Прем’єр-ліги 428 млн. Значну частину цього зростання становили бонуси за здобуття 20-го чемпіонського титулу в історії клубу, а також нові контракти для Мохамеда Салаха та Вірджила ван Дейка. Адміністративні витрати також підскочили — до 657 млн фунтів.

Власники з Fenway Sports Group продовжують фінансувати інфраструктурні проєкти. Заборгованість перед групою становить близько 71 млн фунтів, тоді як банківський борг зменшився до 69 млн. У клубі наголошують, що дотримуються принципів фінансової стійкості та правил фінансового контролю, водночас інвестуючи у розвиток складу та глобального бренду.

Таким чином, чемпіонський сезон приніс Ліверпулю не лише трофей, а й серйозне фінансове підсилення, хоча зростання витрат залишається важливим викликом на майбутнє.