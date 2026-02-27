Англія

Головний тренер Ліверпуля закликав не концентруватися лише на результативності єгиптянина, зазначивши, що це командна проблема.

Наставник Ліверпуля Арне Слот висловився про останні виступи Мохамеда Салаха.

"Ми звикли до того, що Салах багато забиває — гадаю, це і є головна відмінність у його виступах. Але ми також знаємо, що за час моєї роботи таке вже траплялося: я отримував запитання, чому Салах не забивав у трьох-чотирьох матчах поспіль.

Я знаю, що зрештою він все одно знову почне забивати. Це виклик для нього і для нас. Салах — не єдиний наш нападник, який забиває менше, ніж ми звикли. Не треба концентруватися лише на ньому. Екітіке та Гакпо в останніх іграх теж забивають не так багато. Тож це командний момент", — сказав Слот.

Наразі Ліверпуль посідає шосту сходинку в таблиці Прем'єр-ліги. Найближчий матч команда проведе 28 лютого проти Вест Гема.