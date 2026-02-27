Головний тренер Ліверпуля закликав не концентруватися лише на результативності єгиптянина, зазначивши, що це командна проблема.
Мохамед Салах, Getty Images
27 лютого 2026, 11:50
Наставник Ліверпуля Арне Слот висловився про останні виступи Мохамеда Салаха.
"Ми звикли до того, що Салах багато забиває — гадаю, це і є головна відмінність у його виступах. Але ми також знаємо, що за час моєї роботи таке вже траплялося: я отримував запитання, чому Салах не забивав у трьох-чотирьох матчах поспіль.
Я знаю, що зрештою він все одно знову почне забивати. Це виклик для нього і для нас. Салах — не єдиний наш нападник, який забиває менше, ніж ми звикли. Не треба концентруватися лише на ньому. Екітіке та Гакпо в останніх іграх теж забивають не так багато. Тож це командний момент", — сказав Слот.
Наразі Ліверпуль посідає шосту сходинку в таблиці Прем'єр-ліги. Найближчий матч команда проведе 28 лютого проти Вест Гема.