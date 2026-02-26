Команда йде сьомою в АПЛ та досягла п’ятого раунду Кубку Англії під керівництвом ірландця.
Кіт Ендрюс, getty images
26 лютого 2026, 20:58
Брентфорд продовжив співпрацю з головним тренером Кітом Ендрюсом, підписавши новий довгостроковий контракт до 2032 року.
Про це повідомила пресслужба клубу. Спортивний директор Філ Джайлз зазначив, що після вражаючого старту наставник довів свою цінність команді. Минулого літа Ендрюс підписав трирічну угоду з можливістю перегляду контракту за першої нагоди, і керівництво вирішило скористатися цією опцією вже після дев’яти місяців роботи.
45-річний ірландець очолив Брентфорд у червні минулого року, змінивши Томаса Франка. До цього він працював у тренерському штабі як спеціаліст зі стандартних положень. Під його керівництвом команда йде сьомою в АПЛ з реальною можливістю дебюту в єврокубках та дійшла до п’ятого раунду Кубку Англії. У поточному сезоні Брентфорд провів 33 матчі в усіх турнірах, здобувши 17 перемог, 12 поразок та 4 нічиї.
У складі команди виступає український хавбек Єгор Єрмолюк, який провів 31 матч у сезоні, відзначившись одним голом та двома результативними передачами. Ендрюс відзначив дебютне взяття воріт українця та похвалив його за чудовий сезон.