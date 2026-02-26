Англія

Команда йде сьомою в АПЛ та досягла п’ятого раунду Кубку Англії під керівництвом ірландця.

Брентфорд продовжив співпрацю з головним тренером Кітом Ендрюсом, підписавши новий довгостроковий контракт до 2032 року.

Про це повідомила пресслужба клубу. Спортивний директор Філ Джайлз зазначив, що після вражаючого старту наставник довів свою цінність команді. Минулого літа Ендрюс підписав трирічну угоду з можливістю перегляду контракту за першої нагоди, і керівництво вирішило скористатися цією опцією вже після дев’яти місяців роботи.

🖊️ We are delighted to announce that Keith Andrews has signed a new contract as Head Coach through to the summer of 2032



Congratulations Chief 🫡 — Brentford FC (@BrentfordFC) February 26, 2026

45-річний ірландець очолив Брентфорд у червні минулого року, змінивши Томаса Франка. До цього він працював у тренерському штабі як спеціаліст зі стандартних положень. Під його керівництвом команда йде сьомою в АПЛ з реальною можливістю дебюту в єврокубках та дійшла до п’ятого раунду Кубку Англії. У поточному сезоні Брентфорд провів 33 матчі в усіх турнірах, здобувши 17 перемог, 12 поразок та 4 нічиї.

У складі команди виступає український хавбек Єгор Єрмолюк, який провів 31 матч у сезоні, відзначившись одним голом та двома результативними передачами. Ендрюс відзначив дебютне взяття воріт українця та похвалив його за чудовий сезон.