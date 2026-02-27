Італія

Лучано Спаллетті хоче зберегти сербського форварда в команді на наступний сезон.

Ювентус розпочав перемовини з форвардом Душаном Влаховичем стосовно можливого продовження контракту ще на два роки. Про це повідомляє Corriere dello Sport.

Чинна угода 26-річного нападника спливає вже влітку, і раніше в медіа активно з’являлася інформація про інтерес з боку Барселони, яка нібито розглядала варіант із підписанням серба на правах вільного агента. Однак туринський клуб не збирається без боротьби втрачати гравця.

За даними джерела, головний тренер Ювентуса Лучано Спаллетті особисто поспілкувався з Влаховичем і дав зрозуміти, що розраховує на нього у наступному сезоні. У клубі вважають, що за умови повного відновлення від травми саме він може стати важливим фактором у боротьбі за місце в Лізі чемпіонів.

Наразі Влахович відновлюється після проблем із приводним м’язом. У поточному сезоні він провів 17 матчів, у яких забив шість голів і віддав дві результативні передачі.