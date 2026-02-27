Англія

Короткочасна епоха португальця на Олд Траффорд стала однією з найдорожчих помилок клубу.

Офіційні фінансові звіти Манчестер Юнайтед, подані на Нью-Йоркську фондову біржу, розкрили справжню ціну звільнення Рубена Аморіма. Розірвання контракту з португальським фахівцем 5 січня може коштувати червоним дияволам майже 16 мільйонів фунтів стерлінгів.

Згідно з опублікованими документами, клуб виплатить суму розмірі 15,9 млн фунтів стерлінгів — це максимальна сума, яку Юнайтед потенційно зобов'язаний виплатити Аморіму та його тренерському штабу.

Джерела стверджують, що точний розмір компенсації залежатиме від того, як швидко португалець знайде нове місце роботи. Також клуб списав 6,3 млн фунтів амортизованих витрат, пов'язаних із його початковим трансфером.

Загальні витрати клубу на цю тренерську ротацію сягають астрономічних 37,3 млн фунтів стерлінгів: 10,4 млн фунтів — компенсація за звільнення попередника, Еріка тен Гага. 11 млн фунтів — виплата лісабонському Спортінгу за перехід Аморіма у листопаді 2024 року. 15,9 млн фунтів — максимальний резерв на виплати звільненому штабу Аморіма.

Перебування Аморіма на посаді тривало лише 14 місяців — це найкоротший термін для постійного тренера МЮ з часів Девіда Моєса у 2014 році. 41-річного португальця було звільнено після нічиєї 1:1 з Лідсом та його публічної критики керівництва (зокрема, після серйозної сварки з футбольним директором Джейсоном Вілкоксом).

Спортивні результати команди під його керівництвом були відверто слабкими (25 перемог у 63 матчах): 15-те місце в Прем'єр-лізі за підсумками минулого сезону (найгірший результат клубу з моменту вильоту в сезоні 1973/74). Поразка у фіналі Ліги Європи, через яку клуб залишився без єврокубків лише вдруге з 1990 року. Сенсаційний та принизливий виліт з Кубка Карабао від команди Другої ліги Грімсбі.

Рішення про звільнення вже дало спортивні плоди. Після двох матчів під тимчасовим керівництвом Даррена Флетчера, команду до кінця сезону очолив Майкл Каррік. Під його керівництвом Юнайтед виграв п'ять із шести матчів, обігравши в понеділок Евертон.

Команда стрімко піднялася на четверту сходинку АПЛ, маючи чудові шанси на кваліфікацію до Ліги чемпіонів. Паралельно клуб відзвітував про позитивні фінансові зрушення: прибуток у розмірі 32,6 млн фунтів стерлінгів за другий квартал (який завершився 31 грудня 2025 року).

Також МЮ збільшив кредитну лінію на 50 млн фунтів (до 400 млн) і водночас погасив 75 млн боргу, залишивши поточну заборгованість за нею на рівні 215 млн фунтів. Додатково зафіксовано 600 000 фунтів надходжень за спонсорські послуги від Ineos Automotive Ltd — компанії міноритарного акціонера сера Джима Реткліффа.