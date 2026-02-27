Англія

Півзахисник Ньюкасла розглядає можливість повернення на батьківщину, попри інтерес з боку Арсенала та Манчестер Юнайтед.

Півзахисник Ньюкасла Сандро Тоналі може змінити клуб після завершення поточного сезону. 25-річний футболіст хотів би повернутися до Італії, проте головними претендентами на нього досі вважаються представники Прем'єр-ліги.

За інформацією журналіста Бена Джейкобса, лондонський Арсенал серйозно розгляне можливість придбання хавбека майбутнім літом, якщо той остаточно вирішить залишити "сорок".

У Манчестер Юнайтед також розглядають кандидатуру італійця для підсилення середньої лінії.

Оціночна вартість Сандро Тоналі на порталі Transfermarkt становить 75 млн євро. До переїзду в Англію гравець виступав на батьківщині за Мілан.