Англія

Англійський вінгер готовий піти на зниження зарплати, щоб остаточно змінити Манчестер Юнайтед на каталонський клуб.

Вінгер Маркус Рашфорд продовжить виступи за Барселону після завершення сезону. "Синьо-гранатові" орендували англійця у Манчестер Юнайтед із можливістю викупу.

За повідомленнями журналіста Бена Джейкобса, наразі між клубами існують розбіжності щодо ціни повноцінного трансферу 28-річного футболіста, проте угода майже неминуче буде укладена. Усі сторони прагнуть, щоб гравець остаточно перебрався до лав каталонського гранда.

Маркус Рашфорд готовий на скорочення зарплати заради переходу в Барселону. У нинішній кампанії вихованець "червоних дияволів" відзначився десятьма голами та 13 результативними передачами у 34 матчах за команду Ганса-Дітера Фліка.

Раніше повідомлялося, що Барселона готує новий контракт для Касадо.