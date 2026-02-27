Англія

Бірмінгемці стали лише другою командою після Вест Гема, яка поступилася “вовкам”.

Вулвергемптон на старті 28-го туру англійської Прем’єр-ліги шокував Астон Віллу, обігравши бірмінгемців із рахунком 2:0. Для команди Роба Едвардса це лише друга перемога в нинішньому сезоні чемпіонату — раніше "вовки" здолали лише Вест Гем.

Перший тайм на Молінью минув без забитих м’ячів, хоча Астон Вілла більше володіла м’ячем і створила кілька нагод. Найкращий шанс до перерви мав Дуглас Луїс, однак його удар зльоту впевнено парирував Жозе Са. Господарі відповідали небезпечними стандартами, а Тоті Гомес із вигідної позиції пробив повз ворота.

Після перерви Вулвергемптон скористався своїм шансом. На 61-й хвилині Адам Армстронг поборовся за м’яч у штрафному майданчику, а Жуан Гомес підхопив його та потужно пробив у лівий кут воріт Еміліано Мартінеса — 1:0. Для бразильця це був перший гол у 37 матчах АПЛ.

Команда Унаї Емері кинулася відіграватися. Росс Барклі та Ян Матсен перевірили пильність Са, а в компенсований час Амаду Онана мав стовідсоткову нагоду зрівняти рахунок, але Єрсон Москера виніс м’яч із лінії воріт.

Остаточну крапку в матчі поставив Родрігу Гомеш. На 90+8-й хвилині "вовки" втекли в контратаку, Жуан Гомес викотив м’яч у центр штрафного, а португалець холоднокровно пробив повз Мартінеса — 2:0. Молінью вибухнув оваціями, адже Вулвергемптон втримав сенсаційний результат.

Вулвергемптон — Астон Вілла 2:0

Гол: Жуан Гомес, 61, Родрігу Гомеш, 90+8

Вулвергемптон: Са — Москера, Буено, Тоті — Чачуа, Гомес, Андре (Гомеш, 90), Буено — Бельгард (Арокодаре, 81), Мане — Армстронг (Гомес, 90)

Астон Вілла: Мартінес — Кеш, Конса, Торрес, Дінь (Матсен, 71) — Онана, Луїс (Барклі, 60) — Санчо (Бейлі, 60), Роджерс, Буендія (Абрагам, 71) — Воткінс (Аліссон, 86)

Попередження: Москера, Армстронг, Бельгард — Буендія, Бейлі, Кеш