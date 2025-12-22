Італія

Рома оцінює бразильського захисника у 40—45 мільйонів євро.

Правий оборонець Роми Веслі привернув серйозну увагу з боку іспанських грандів — Барселони та Реала, повідомляє talkSPORT.

22-річний бразилець вразив своєю грою на старті кар’єри в Італії. Особливо в Іспанії відзначають універсальність Веслі, який здатний діяти не лише на правому фланзі оборони, а й зліва.

Веслі приєднався до Роми лише минулого літа, перейшовши з Фламенгу за 30 мільйонів євро, але вже встиг стати одним із ключових гравців. У перших 13 матчах Серії A він відзначився трьома забитими м’ячами, а цього року дебютував за національну збірну Бразилії.

Реал розглядає Веслі як потенційну заміну ветерану Дані Карвахалю. У Мадриді не до кінця задоволені станом здоров’я та стабільністю Трента Александера-Арнольда, який часто пропускає матчі через травми.

Рома не поспішає розлучатися з одним із лідерів і, за інформацією джерел, вимагатиме за Веслі щонайменше 40–45 мільйонів євро.