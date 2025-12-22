Німеччина

Молодий центрбек приєднається до мюнхенського клубу, коли йому виповниться 18 років.

Мюнхенська Баварія погодила підписання молодого захисника еквадорського Аукаса Вірхіліо Олаї. Про це повідомив Фабріціо Романо.

17-річний центрбек уже досяг усної домовленості з німецьким грандом і підпише контракт терміном на 4,5 року. Угода набуде чинності з лютого 2026 року, коли футболіст досягне повноліття.

🚨❤️🤍 Bayern reach verbal agreement deal to sign 17 year old Ecuadorian CB Virgilio Olaya from SD Aucas, here we go! 🇪🇨



Seen as one of the best CB prospects in Ecuador, Olaya will sign a 4.5 year deal from February 2026.



Bayern, working on next step to loan Virgilio Olaya out. pic.twitter.com/Jxy64AKx2S — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 22, 2025

Олаї вважають одним із найбільш перспективних молодих захисників Еквадору. У сезоні-2025 він провів п’ять матчів за Аукас, не відзначившись результативними діями, проте привернув увагу скаутів своїми фізичними даними та грою в обороні.

У Баварії вже планують подальший розвиток гравця — після офіційного приєднання до клубу розглядається варіант оренди, щоб Олаї отримував стабільну ігрову практику.

Нагадаємо, що Баварія наразі очолює турнірну таблицю Бундесліги, маючи 41 очко. Свій наступний офіційний матч команда Венсана Компані проведе 11 січня, коли на власному полі прийматиме Вольфсбург.