Іспанця шанують в Парижі.

ПСЖ розглядає можливість запропонувати головному тренеру команди Луїсу Енріке довічний контракт. Про це повідомляє іспанське видання AS.

За інформацією джерела, керівництво французького клубу вважає іспанського фахівця ідеальним тренером для паризького проєкту.

Зазначається, що переговори між сторонами поки не ведуться, але вони мають розпочатися найближчим часом.

Зазгачимо, що ПСЖ під керівництвом Луїса Енріке виграло шість трофеїв за 2025 рік.