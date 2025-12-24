Англія

Вільям Саліба поділився своїми думками після гри з Крістал Пелес.

Захисник Арсеналу Вільям Саліба прокоментував перемогу своєї команди у матчі 1/4 фіналу Кубку англійської ліги проти Крістал Пелес у серії післяматчевих пенальті.

"Ми дуже раді бути у півфіналі. Треба засвоїти уроки минулого сезону, бо ми дійшли до півфіналу та програли два матчі. Цього разу ми хочемо виграти обидва матчі та вийти у фінал", — наводить слова Саліба ВВС.

Нагадаємо, у півфіналі Арсенал зіграє проти Челсі — матчі пройдуть 14 січня та 3 лютого. В іншому півфіналі зіграють Ньюкасл та Манчестер Сіті.

