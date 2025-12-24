Англія

Нідерландський форвард залишиться в команді щонайменше до кінця сезону через кадровий дефіцит у лінії нападу.

Джошуа Зіркзе продовжить виступи за Манчестер Юнайтед, попри активні чутки про можливу зміну клубної прописки в січневе трансферне вікно. За інформацією журналістів ESPN, керівництво "червоних дияволів" вирішило зберегти 24-річного гравця до завершення сезону-2025/26.

Манкуніанці не готові відпустити футболіста через складну ситуацію з травмами в атакувальній ланці. Зокрема, нещодавно стало відомо про пошкодження капітана команди Бруну Фернандеша, що змушує тренерський штаб тримати в обоймі всіх наявних виконавців.

Раніше у пресі з’являлася інформація про серйозний інтерес до Зіркзе з боку італійської Роми, яка розглядала варіант з орендою форварда.

У поточному сезоні Джошуа провів за манкуніанців 11 поєдинків, відзначившись одним забитим м’ячем. Чинний трудовий договір гравця розрахований до літа 2029 року.