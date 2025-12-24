Іспанія

Попри свист уболівальників та чутки про трансфер, "королівський" клуб готує для бразильця нову довгострокову угоду.

Керівництво мадридського Реала не планує розлучатися зі своїм лідером Вінісіусом Жуніором. Нещодавно бразилець опинився під хвилею критики та був освистаний публікою на Сантьяго Бернабеу під час матчу проти Севільї, що спровокувало нову хвилю чуток про його можливий відхід зі стану "вершкових".

Проте, як повідомляє відома журналістка Аранча Родрігес, мадридський клуб зберігає повну довіру до гравця. У Реалі переконані, що Вінісіус залишається ключовою фігурою проєкту, а його найкращі роки ще попереду.

За наявною інформацією, вже у 2026 році клуб офіційно запропонує 25-річному нападнику новий контракт. Нинішня угода футболіста діє до середини 2027 року, і мадридці прагнуть заздалегідь убезпечити себе від зазіхань інших грандів.