Бразильський захисник Ноттінгем Форест вразив скаутів каталонського клубу та ідеально вписується у систему Ганса-Дітера Фліка.

Центральний захисник Ноттінгем Форест Мурільйо може продовжити кар'єру в Барселоні. Такою інформацією ділиться відомий журналіст Хоакім П'єра.

За даними джерела, "синьо-гранатові" уважно спостерігають за прогресом 23-річного бразильця. У Барселоні надзвичайно високо оцінюють ігрові якості Мурільйо та вважають, що він ідеально підходить для високої лінії оборони та пресингу Ганса-Дітера Фліка.

У поточному сезоні Мурільйо з'являвся на полі в 16 зустрічах в усіх змаганнях і відзначився одним забитим голом. Чинний контракт захисника з "лісниками" розрахований до 2029 року, а фахівці порталу Transfermarkt оцінюють його ринкову вартість у 55 мільйонів євро.

Варто зазначити, що Барселоні доведеться витримати серйозну конкуренцію, адже, за чутками, за Мурільйо також активно стежать мадридський Реал, Челсі, Баварія та інші європейські топ-клуби.