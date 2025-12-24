Інше

Нова угода розрахована до червня 2029 року.

Словацький ДАК 1904 на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контракту захисника Тараса Качараби.

Нова угода з 30-річним українцем розрахована до літа 2029 року.

Нагадаємо, Тарас виступає за ДАК 1904 з лютого 2024 року, перейшовши із чеської Славії.

Нинішнього сезону Качараба провів 15 поєдинків, у яких відзначився одним асистом.

Після 18 турів ДАК 1904 посідає друге місце у чемпіонаті Словаччини, відстаючи від Слована на одне очко.